Gomme squarciate in centro città: due pneumatici per ogni auto

di Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIA - Vandali nuovamente in azione in città nel fine settimana poco prima dell'ora di cena. Tre le auto con le gomme squarciate. Il fatto si è verificato sabato in corso Garibaldi, all'altezza dell'ex convento delle suore Canossiane, di fronte alla succursale Adria 1 di Poste Italiane. Il grido d'allarme è stato lanciato da Alessandro Marcomin: «Attenzione sabato dalle 19.30 e le 20 a tre auto davanti alle poste di corso Garibaldi, tra le quali la mia, sono state tagliate due gomme ciascuna con un coltello. In caso qualcuno abbia informazioni, ci siano telecamere o abbia visto qualcosa gentilmente mi contatti».