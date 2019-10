​Il campo da golf di Albarella ha un nuovo proprietario: il gruppo Marcegaglia

di Enrico Garbin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROSOLINA (ROVIGO) - Ilè ufficialmente diventatodel suo. L'acquisto è stato finalizzato nel corso della prima delle tre aste di beni demaniali che è andata in scena nei giorni scorsi e ha visto la vendita di solo 18 dei 50 beni che erano stati offerti al mercato. Ad essere più appetiti sono risultati quegli immobili o terreni che presentavano caratteristiche di unicità e atipicità, e non c'è dubbio che il terreno su cui insisteavesse queste caratteristiche. Non a caso, la cifra pagata da Albarella srl è stato di 2.416.000 euro, un rilancio di mille rispetto al prezzo fissato come base d'asta, ed è risultata una delle più alte incamerate dal Demanio con questa operazione di alienazione. Soddisfazione viene espressa dal gruppo Marcegaglia che, anche se formalmente l'esito dell'asta è provvisorio almeno fino al perfezionamento delle varie formalità burocratiche e fino al rogito, ottiene il pieno controllo di uno dei pilastri su cui si fonda il successo dell'isola.