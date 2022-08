DELTA - Legambiente cede al Parco regionale veneto Delta del Po la storica Goletta verde. Un euro il prezzo simbolico fissato per il passaggio di Catholica. L'atto di cessione è stato perfezionato nel municipio di Loreo tra il presidente del Parco, Moreno Gasparini, sindaco di Loreo, e Luigi Lazzaro di Padova, delegato regionale di Legambiente, presente l'ingegnere Marco Sorgato che ha seguito l'iter per il passaggio di proprietà dell'imbarcazione. La storica goletta delle campagne di Legambiente, diverrà presto parte integrante del paesaggio del Parco del Delta del Po. Oltre a Legambiente e Parco nell'operazione sono stati coinvolti anche Regione, Università di Padova e Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo. Attualmente la storica imbarcazione datata 1932 si trova in un cantiere navale del Delta per la ristrutturazione e trasformazione in una scuola di mare e biodiversità. Sarà infatti impegnata per attività di educazione ambientale, ricerca e promozione del territorio. Avrà un importante ruolo nelle attività che il Parco svolgerà con l'Arpav, e in quelle del Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione (Bca) dell'Università di Padova impegnati nel monitoraggio di cetacei e tartarughe marine, specie il tursiope (Tursiops truncatus) e la tartaruga marina comune (Caretta caretta).

Scuola galleggiante

L'area dell'Adriatico settentrionale, infatti, è stata indicata per istituire un Sito di interesse comunitario (Sic), come dimostrano i risultati del progetto transfrontaliero della linea Ipa Adriatic, finanziato dalla Commissione Europea. Sarà proprio il Parco del Delta a gestire il nuovo Sic in collaborazione con altri partner. Goletta Catholica sarà utilizzata nell'ambito di diversi progetti che si alterneranno. I primi a salire a bordo saranno gli studenti delle scuole del territorio e del Veneto che grazie alla Scuola di mare e biodiversità a bordo di Goletta Verde potranno svolgere diverse attività: dal corso di marineria al monitoraggio ambientale, dall'esplorazione del territorio all'orienteering, dalla storia dei popoli dell'acqua all'impatto e la globalizzazione sull'ambiente e sul clima. Le attività impegneranno l'Ente Parco e il territorio del Delta nei prossimi anni. Ecco perché questa rete di soggetti ha scelto di investire su Goletta Catholica assegnadole un ruolo di contenitore e di mezzo di comunicazione per esprimere i valori di sostenibilità ed equilibrio con la natura e soprattutto con l'acqua. «Siamo particolarmente soddisfatti per questa cessione - ha detto Luigi Lazzaro, delegato di Legambiente -. Goletta Catholica potrà continuare a navigare e svolgere le importanti attività di tutela dell'ambiente e del mare». «Questo atto - ha aggiunto Moreno Gasparini, presidente dell'Ente Parco - è un ulteriore tassello del percorso iniziato qualche anno fa, che guarda nell'ottica della realizzazione del protocollo d'intesa che coinvolge diversi soggetti. Ringrazio tutti gli attori. Il passaggio di proprietà è un momento di partenza verso la realizzazione degli obiettivi prestabiliti come: attività didattica, promozione culturale e ambientale del Delta del Po».