ADRIA - Il Cipriani finisce su Canale 5, all’interno del Tg satirico “Striscia la notizia”. I “maneghi”, gnocchi di forma allungata, confezionati dai cuochi e dagli aspiranti chef dell’istituto di via Aldo Moro, hanno conquistato la ribalta della rubrica “Ricette antispreco” di Luca Galtieri. Alunni e professori, usando avanzi di cucina - nello specifico, pane, erbette di campo, scarti del finocchio e scarti del formaggio - hanno preparato il piatto sotto gli occhi del conduttore Galtieri, che dello slogan “In cucina non si butta via nulla” ha fatto uno stile di vita. Alcuni dei prodotti sono stati coltivati e raccolti dai ragazzi stessi. Il servizio è andato in onda sabato.



FESTA DI PRIMAVERA

La festa del 1. Maggio di Bottrighe slitta di sei giorni.

Gli organizzatori, dopo aver consultato il meteo, hanno deciso di posticipare a domenica 7 il tradizionale appuntamento della Festa di primavera nel parco 1. Maggio di via Umberto Maddalena. La manifestazione è organizzata dal Gruppo sportivo Bottrighe, presieduto da Antonio Boni. Alle 11 sarà celebrata la messa al campo, officiata dal parroco don Massimo Barison. Seguirà, a partire dalle 12, il pic-nic e pranzo libero. Per chi lo desidera, su richiesta, saranno disponibili, sino ad esaurimento, tavoli e sedie, prenotandoli al numero 389-6344331.

Sono molte le famiglie che ogni anno partecipano a questa iniziativa ed in tanti arrivano in bicicletta anche da fuori paese. Sino al calar del sole sono previsti giochi ed animazioni per grandi e piccoli, nell’area gonfiabili. Sarà presente anche la locale scuola di karate Afg Shotokan e si potrà salire a bordo del trenino Dotto del Gruppo sportivo in tour per le vie del paese. Il mezzo è stato completamente restaurato dai volontari dell’associazione.