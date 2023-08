ADRIA - Uno spiraglio per la riapertura del tribunale ad Adria. Il possibile ritorno della sede di Bassano del Grappa, su cui è aperto il dibattito, ora fa sperare anche la comunità adriese. È fiducioso e possibilista il primo cittadino Massimo Bobo Barbujani. Nonostante la ex sezione distaccata del tribunale di Rovigo, in corso Mazzini, sia chiusa da quasi nove anni, dal 31 dicembre 2014, e l’immobile oggi ospiti il Comando della Polizia Locale, della Protezione Civile, l’Anpi e le Associazioni combattentistiche e d’arma ed altre realtà, Barbujani guarda avanti e ci crede. «Proprio questa mattina - afferma - ho frugato dentro al mio armadio e ho ripreso in mano tutti i documenti che come Comune di Adria avevamo prodotto a difesa prima della sezione distaccata del Tribunale e poi del Giudice di pace. Mi sono già sentito con tutti i miei assessori e siamo pronti a percorre tutte le strade per una possibile riapertura del Tribunale. Tramite il senatore Piergiorgio Cortellazzo, coordinatore provinciale di Forza Italia, chiederemo un incontro urgente a Roma per conoscere meglio la situazione e valutare il da farsi».



IMMOBILE OCCUPATO



L’ex sede del tribunale però, è stata occupata da altre realtà. «Se si prende una decisione, altri spazi si trovano». «In questi giorni commenta invece l’avvocato Marco Petternella, presidente della Camera Penale Rodigina- si è tornati a parlare del possibile ripristino del Tribunale di Adria. Per i non addetti ai lavori, ricordo che la riforma della geografia giudiziaria, attuata nel settembre 2013, vedeva la soppressione della maggior parte delle sedi distaccate, tra cui Adria, che lo era di Rovigo, e una riorganizzazione delle competenze territoriali».

Ciò ha portato Rovigo ad accorpare, oltre alla soppressa Adria, anche la giurisdizione su 13 comuni della provincia di Padova. «La nuova competenza - prosegue Petternella - ha avuto pro e contro. All’obiettivo di una migliore organizzazione nella gestione dei procedimenti, si è opposta l’evidenza della inadeguatezza della vecchia sede del Tribunale di Rovigo, non più idonea alla gestione del maggior numero di contenziosi, problema del quale ancora non si vede soluzione all’orizzonte».



GIUSTIZIA AL COLLASSO



La ventilata riapertura di Adria, sia essa sede autonoma o distaccamento di Rovigo, secondo il presidente della Camera Penale di Rovigo, va esaminata e ponderata con estrema attenzione. «È certamente positivo l’avvicinamento di un Ufficio giudiziario all’utenza - sottolinea -. Alcuni territori ricompresi nella giurisdizione di Rovigo distano anche quasi cento chilometri dall’attuale Palazzo di Giustizia. Tuttavia, l’aumento delle sedi deve essere supportato da adeguate risorse, anche umane. Le cronache di questi giorni riportano di Uffici Giudiziari al collasso per insufficienza di personale. Rovigo stessa soffre di carenze di organico che rendono difficoltoso il lavoro del personale e dell’utenza, Avvocati e non. E non sarebbe certo una soluzione - anzi, tutt’altro - sottrarre risorse a Rovigo o ad altri Uffici per destinarle alla futura sede di Adria». Se il processo civile telematico è una realtà abbastanza consolidata, l’informatizzazione del processo penale appare ancora lontana e gli uffici necessitano di personale formato. «L’aumento delle sedi - conclude - potrà essere di aiuto all’efficienza della Giustizia solo a condizione che non si trasformi in un semplice manifesto elettorale, ma sia sostenuto dalle necessarie risorse che ne consentano il funzionamento con lo sfruttamento delle potenzialità che la riapertura può garantire».