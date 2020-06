"Giuri Open Day" virtuale per chi voglia iscriversi a Legge al Cur di Rovigo

ROVIGO - Open day virtuale in tempo di distanziamento fisico per gli studenti interessati a iscriversi al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Lo organizza il Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara nella sede rodigina di Palazzo Angeli. Ci si può iscrivere online per partecipare all'appuntamento dell'8 luglio in modalità virtuale. Il tutto sarà ospitato nelle stanze virtuali della piattaforma Google Meet, uno degli strumenti attraverso i quali gli studenti, nei mesi passati, sono riusciti con successo a proseguire i loro studi, a svolgere esami e anche a concludere sessioni di laurea.

Per iscriversi al “Giuri Open Day” basterà visitare la pagina dell'Orientamento del sito del Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara (www.giuri.unife.it/orienta) dove si trovano tutte le informazioni dedicate agli studenti interessati, i video di presentazione del corso e la pagina con i moduli di iscrizione all'open day: http://www.giuri.unife.it/it/orienta/orientamento-virtuale/open-day-2020.









