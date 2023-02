ROVIGO - Dopo il caso Iras, un’altra grossa partita del sindaco Edoardo Gaffeo sembra avere i minuti contati. Si tratta di quella meno gravosa e problematica, non fosse altro perché non coinvolge centinaia di persone tra anziani, famiglie e lavoratori, ma decisamente più politica: il rimpasto di giunta. I nomi avanzati dal Pd sono sul tavolo del sindaco da circa 48 ore: sono quelli di Giorgia Businaro e Benedetta Bagatin, consigliere comunali e presidenti delle commissioni rispettivamente Servizi sociali e Urbanistica. I decreti di nomina dovrebbero arrivare tra lunedì e martedì prossimi. Il condizionale, però, è d’obbligo, perché quando si parla di Pd tutto e il suo contrario sono possibili. E anche nel caso delle nomine dei nuovi assessori il percorso non è certo privo di ostacoli o quanto meno, di mal di pancia. E se un certo malumore si era percepito già dalle assenze alla riunione del gruppo consiliare che si è tenuta mercoledì sera, durante la quale è stata trovata la quadra sui nomi da proporre al sindaco, ieri anche le parole di Gaffeo hanno confermato come le acque siano agitate all’interno del partito.

Alla riunione, infatti, erano presenti il capogruppo Nello Chendi, Graziano Azzalin, Angelo Montagnolo, Giovanni Salvaggio, Riccardo Bertacin, Giorgia Businaro e Benedetta Bagatin, mentre le assenze erano quelle della presidente del consiglio comunale Nadia Romeo e delle consigliere Michela Raise, Margherita Balzan e Caterina Nale. Le crepe nel partito e nel gruppo consiliare, tra l’altro, si sono aperte proprio nel bel mezzo della fase congressuale del partito. «So che ci sono dei malumori - commenta Gaffeo - perché i nomi sarebbero stati proposti dal gruppo consiliare e non dal partito. Alla fine, quello che conta per me e la mia maggioranza sono i numeri e io tratto con chi garantisce i numeri in aula».

GLI EFFETTI

Gaffeo, insomma, va dritto al punto: se i nomi di Bagatin e Businaro hanno messo d’accordo 7 consiglieri degli 11 presenti nel gruppo Pd, che potrebbero diventare 8 se come pare, Caterina Nale aderirà alla maggioranza interna al gruppo consiliare, non ci sarebbero motivi per non accettare i nomi indicati. Perché, appunto, i numeri sono quello che conta all’interno di una amministrazione che davanti a sé ha meno di un anno e mezzo di mandato prima della fine della consiliatura. «Certo, ci dovrebbe essere un certo orgoglio nel voler portare a termine il mandato» commenta il primo cittadino che di tensioni del Pd ne ha subite più d’una in questi anni. Basta ricordare la famigerata mozione di fiducia approvata poi dall’intera maggioranza grazie a un emendamento arrivato proprio dalla parte del Pd “scontento”. Con l’eventuale ingresso di Businaro e Bagatin in giunta, in consiglio entrerebbero Elisa Pinato e Cinzia Truppo. Due figure che non dovrebbero alterare l’equilibrio 8-3 del gruppo.

Altra questione, sempre connessa al futuro della giunta, è quella dell’allargamento della maggioranza verso una parte della lista Menon, con l’ingresso in giunta di Mattia Milan. «Questa è un’altra partita - conclude Gaffeo - di cui stiamo discutendo. Vedremo».