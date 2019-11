di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - La sua giovane mamma,, è morta per mano del marito, ovvero suo padre, Roberto Lo Coco, che si trova in carcere con l’accusa di omicidio premeditato e del quale è emersa in tutta la sua drammaticità la dipendenza da eroina. Lei ha appena quattro anni, ma in questo breve scorcio di vita ha già accumulato un dolore così enorme come altri non ne incontrano in tutta la loro intera esistenza.