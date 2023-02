BERGANTINO - Le imprese del Distretto della giostra del Polesine hanno manifestato, in più riprese, la necessità di inserire nelle aziende nuove figure professionali, nuovi collaboratori con diverse specializzazioni. La Cna, in sinergia con i Comuni di Melara e Bergantino, il Consorzio del Distretto e le imprese, ha programmato una serie di incontri con i Centri per l'impiego e gli istituti professionali del territorio. Il primo incontro si è svolto a dicembre, a Melara, alla presenza del Centro per l'impiego di Badia e Veneto lavoro di Rovigo, di 50 studenti delle quinte dell'istituto Enzo Bari di Badia e di alcune imprese del Distretto che hanno portato la loro testimonianza.

VISITE IN AZIENDA

Al termine sono state concordate visite aziendali appunto per allievi dell'Ipsia. Grazie al progetto Cna, co-finanziato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, "Sportello decentrato formazione-lavoro", sono iniziate le visite di circa 40 studenti delle quinte nelle aziende del Distretto di Bergantino, Melara e Calto. Il primo incontro si è svolto il 14 febbraio: i ragazzi sono stati accolti da Lara Chiccoli, sindaco di Bergantino. L'obiettivo è quello di facilitare la collaborazione tra la scuola ed il mondo del lavoro, agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta, ma soprattutto mantenere e consolidare le relazioni tra le istituzioni, le imprese, le scuole. Nella prima giornata gli studenti, accompagnati dal professor Luca Baldo, hanno fatto tappa nelle imprese Caravan, Acn Carpenteria, CM Stefani Vanni, Lights & Co, a Melara Technical Park e Soriani a Calto Fabbri Group. Le imprese hanno mostrato le rispettive attività: la carpenteria leggera e pesante, la saldatura, le manutenzioni, l'elettronica, gli impianti elettrici.

ECCELLENZA ITALIANA

Il Distretto della giostra è per il territorio una grande opportunità di sviluppo, con circa 100 imprese e oltre 500 addetti. Un settore che rappresenta un'eccellenza a livello internazionale, ma che richiede figure qualificate. Da qui la necessità di garantire anche percorsi formativi, post diploma, qualificati per facilitare l'inserimento in azienda. Si cercano diversi profili professionali: disegnatori, carpentieri, saldatori, elettricisti, elettronici, manutentori, esperti nella lavorazione della vetroresina e verniciatori. Le ditte hanno evidenziato che il loro prodotto finale al 95% viene collocato all'estero e quindi c'è la possibilità, per chi viene inserito in azienda, di viaggiare in tutto il mondo.

Il secondo appuntamento è previsto per il 27 febbraio a Melara: il sindaco Anna Marchesini accoglierà quasi 40 studenti delle classi terze.