Giorgia Fusetto si laurea campionessa d'Europa dei 200 sprint di pattinaggio

ROVIGO - La pattinatrice rodigina Giorgia Fusetto, 15 anni, si è laureata campionessa d'Europa. A Canelas in Portogallo ha vinto la prova dei 200 metri sprint di pattinaggio velocità su pista nella categoria youth ladies (allieve) con il tempo di 19, 568. Dietro di lei nell'ordine le francesi Lilou Tilagone-Vollard, Aubane Plouhinec e la compagna di nazionale Alice Sorcinovo. Undicesima l'altra azzurra Elena Lampitelli.

Per Giorgia è il primo titolo europeo, dopo ben cinque titoli italiani in varie specialiità e categoria. Grande soddisfazione anche per la sua società, la Polisportiva Casier di Treviso.