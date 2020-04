Lendinara baciata dalla fortuna, vinti quasi 15 mila euro con il Daily Jackpot

ROVIGO – E' andato a Lendinara il premio da 14.260 euro del gioco Daily Jackpot targato 888casino che in Veneto ha collezionato vincite complessive per 62.178 euro. Sei i DJ realizzati sul territorio. Il più ricco è finito nelle tache di un fortunato giocatore del Comune altopolesano, seguito da un'altra vincita da 13.783 euro ad Arzignano (Vicenza). A Thiene sono andati 11.135 euro. Gli altri tre DJ del Veneto sono stati centrati a Camposampiero (PD) Oderzo (TV) e Padova. Come riporta Agipronews, lo scorso mese sono stati centrati in totale in Italia 62 Jackpot e le vincite hanno superato i 531 mila euro complessivi con una media giornaliera di oltre 17 mila euro per chi ha indovinto i Daily Jackpot. © RIPRODUZIONE RISERVATA