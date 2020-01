Scuola, piccoli matematici crescono ai Giochi della Gherardo Ghirardini

BADIA POLESINE - Giovani matematici alla “Gherardo Ghirardini”. La scuola media di Badia Polesine anche quest’anno ha aderito ai “ giochi” proposti dal Centro Pristem dell’Università Bocconi, un progetto d’istituto rivolto a tutti gli alunni che vogliono mettersi alla prova, divertendosi in gare che si svolgono sia all’interno della scuola, sia a livello provinciale e nazionale. Un’iniziativa che funziona grazie alla partecipazione dei ragazzi che prendono parte alle gare e agli “allenamenti” pomeridiani e a un approccio ludico alla matematica che rende piacevole e stimolante questa disciplina. La prima competizione si è svolta all’interno della scuola alla fine del 2019 e ha contato la partecipazione di 73 alunni. Si è trattato dei “ Giochi d’autunno”, una gara in cui i partecipanti dovevano risolvere otto quesiti di varia difficoltà nel tempo massimo di 90 minuti. Gli elaborati, al termine della prova, sono stati inviati al Centro Pristem-Bocconi per la correzione.

LA PREMIAZIONE

Da poco, la secondaria di primo grado ha ricevuto i risultati e il 17 gennaio, in aula magna, il dirigente scolastico del Comprensivo di Badia Amos Golinelli ha premiato i primi tre classificati, consegnando loro un riconoscimento e un attestato. Per la categoria C1, destinata agli alunni di prima e seconda media, si è classificato primo Pietro Salvadori, Riccardo Toso è giunto secondo e Maria Vittoria Pasotto è salita sul gradino più basso del podio. Per la categoria C2 (alunni di terza media) si è classificato al primo posto Yuri Toso, seguito da Nicolò Pavan e da Francesco Ferlin. «C’è grande soddisfazione per i vincitori, sostenuti dal tifo dei compagni - scrivono dalla scuola - I complimenti, però, vanno anche a tutti gli alunni che hanno partecipato ai giochi, dimostrando di volersi mettere alla prova con entusiasmo e passione. Adesso rivolgiamo un ‘in bocca al lupo’ in vista delle prossime competizioni in programma a marzo e aprile»

