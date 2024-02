ROVIGO - “Par finirla del cuntare” è l’ultima opera di Gianni Sparapan, insegnante in pensione e scrittore veneto nato a Villadose l’11 ottobre 1944, già autore di decine di pubblicazioni, molte in lingua veneta, tra cui il Dizionario e la Grammatica della parlata veneta tra l’Adige e il Canalbianco. È autore di decine di opere teatrali, drammi e commedie, rappresentate in tutto il Triveneto da varie compagnie teatrali. “ Par finirla de cuntare ” è l’ultima pubblicazioni, anch’essa in dialetto, è dedicata dall’autore al nipotino Vittorio protagonista della copertina del libro. L’opera presenta nella parte iniziale vari racconti, molti dei quali spassosi e allegri, che si alternano ad altri di natura riflessiva. Nella parte centrale l’autore presenta due operette teatrali: “ L’eredità de Tranquilo ” , una commedia nata in seguito ad un fatto di cronaca vera, e “El desgusto del Pasquale de Galzignan”, un dramma storico consumato alla fine del settecento sui Colli Euganei. In appendice, viene presentato un fatto di sangue, avvenuto nelle campagne polesane alla fine della S econda guerra mondiale, mai chiarito con competenza di ricerca e archiviato in troppo poco tempo.

