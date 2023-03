Orrore in Polesine. Il bambino chiama i soccorsi: «La mamma è morta». La donna trovata con un proiettile in testa. Un giallo

ARIANO NEL POLESINE - Giallo e orrore ad Ariano Polesine nella serata di oggi 28 marzo 2023: una donna è stata trovata senza vita con un proiettile in testa. Scoperto solo in un secondo momento perché chi ha dato l'allarme, un figlio piccolo della donna, si era limitato a dire: «La mamma è morta». Teatro della vicenda ancora tutta da chiarire un casolare isolato nella campagna basso-polesana, ad un passo dall'argine del Po di Goro, ad Ariano Polesine, in via Fine.

La donna, di origini marocchine, è stata soccorsa per una ferita la cui origine in un primo momento non è apparsa chiara. Solo dai successivi accertamenti sarebbe stato scoperto il proiettile all'interno della scatola cranica. Non è esclusa nessuna ipotesi, a partire da quella dell'omicidio. Sul posto i carabinieri.