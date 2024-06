ROVIGO - Mesi di protesta quotidiana, armati del silenzio e di un semplice legno con scritto “ingiustizia”, ore sfidando il freddo per chiedere che si rivalutasse la vicenda che era stata archiviata a loro avviso in modo frettoloso e non adeguato, rispetto alla morte del figlio Giacomo,a 34 anni, avvenuta il 30 ottobre 2020.

Ora per Roberto Magaraggia e la moglie Lucia Picanza arriva il sospiro di sollievo di vedere riaperto il fascicolo che era stato archiviato non tanto sulle cause della morte in ospedale, quanto sui successivi atti relative alle procedure seguite nell’accertamento della morte del figlio. «Il nuovo Procuratore della Repubblica ha deciso di riaprire l’indagine riguardante la denuncia depositata a marzo 2021 da nostro figlio Alberto Mario - spiegano - un’azione interna che crediamo volta al rispetto della magistratura, dopo una archiviazione frutto di zero indagini e a nostro avviso omissioni che si sono trascinate sino alla Gip. Un grave vulnus procedurale che ha interessato il tribunale, infliggendo alla nostra famiglia un ulteriore atroce dolore dopo la morte di nostro figlio Giacomo».

IL DOCUMENTO

La denuncia, continuano i genitori, «era circostanziata e contenente fatti ineccepibili che secondo noi era stata ostacolata sul nascere, prima di formalizzarla, dal comportamento di alcuni componenti dell’Ulss 5, che non hanno consegnato la documentazione da presentare. Con cancellazioni, sostituzioni di documenti, non completi e altro. Parliamo di pubblici ufficiali e documenti pubblici. Non aver identificato da subito l’autore dell’infamia e non averla accertata, è stata come autorizzarla. Vorremmo vedere genitori, siano essi magistrati, medici, operai o impiegati, accettare supinamente una situazione simile. Alberto, avvocato, è stato infangato con frasi infamanti e false da lui mai al mondo pronunciate».

Magaragga e la moglie concludono che «una giustizia ritardata è una giustizia negata, sosteneva Montesquieu. Probabilmente e finalmente vi saranno ora persone che varcheranno per la prima volta il portone di via Verdi. Tra queste crediamo una teste importante, come la sottoscritta, madre di Giacomo e Alberto. Tutto sarà, ci auguriamo, vagliato alla luce del sole, sotto il controllo di un magistrato, come il procuratore, che ha esercitato un suo potere, diremo meglio: dovere. Ora spetta ai tempi supplementari e ai magistrati individuare chi dice il vero e chi no. Tutti possono sbagliare, medici, magistrati, cittadini. Il rimediare si può solo operando con quell’etica che riequilibra, almeno in parte, la disistima che il 70% degli italiani ha dei magistrati».