Cartellino e permessi, geometra comunale a processo per truffa

ADRIA - Irregolarità nelle timbrature del cartellino e nei permessi: questa l'accusa formulata dalla Procura della Repubblica nei confronti del geometra Giuliano Martini, 62 anni, oggi in pensione, ma che nell'estate 2018, quando i fatti in questione sarebbero accaduti, era dipendente del Comune di Adria con la qualifica di istruttore direttivo tecnico responsabile del settore Territorio e per la quale si è pronunciato ieri il giudice per le udienze preliminari Pietro Mondaini decidendo per il rinvio a giudizio per...