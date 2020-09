Visita al comando rodigino dei carabinieri del generale di brigata Fabrizio Perrulli

ROVIGO - Il generale di brigata Fabrizio Parrulli, comandante della Legione carabinieri “Veneto”,è stato in visita al Comando provinciale dove ha incontrato ufficiali e comandanti delle varie Stazioni polesane. Il generale è stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Antonio Rizzi e si è intrattenuto con il personale presente esprimendo riconoscenza per il quotidiano impegno nell’opera di prevenzione e repressione svolta sul territorio, ponendo l’accento su alcune tematiche di carattere istituzionale e ribadendo l’importanza e il ruolo di assoluta centralità ricoperto dall’Arma dei carabinieri in favore del Paese e della cittadinanza.

Nella circostanza ha consegnato al luogotenente carica speciale Pier Luigi Fratoni, comandante della Stazione di Porto Tolle e al luogotenente Giuseppe Attisani, comandante della Stazione di Taglio di Po, la “medaglia d’oro al merito di lungo comando” rilasciata ai militari dal Ministero della Difesa.

Il generale si è poi recato, per uno scambio di saluti, al Tribunale, dove è stato ricevuto dal presidente Angelo Risi e alla Procura della Repubblica dove è stato ricevuto dal procuratore capo Carmelo Ruberto.



Ultimo aggiornamento: 17:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA