GAVELLO (ROVIGO) - Un incidente nella mattinata di ieri, a Gavello, ha richiesto l'intervento del 118 con l'elisoccorso. A provocare il ferimento di R. B., 74enne di Magnolina, è stata la valvola di una bombola di metano, partita con forza sotto la spinta della pressione interna del gas mentre erano in corso le operazioni di svuotamento. Ferito alla fronte, l'uomo è stato soccorso dal Suem di Rovigo, subito intervenuti in via Veneziano, nell'officina oramai dismessa dell'autosalone di Aureliano Rossi, dopo essere stati allertati dai vicini fortemente preoccupati. Sul luogo è giunta in seguito anche una pattuglia dei Carabinieri che hanno provveduto a eseguire gli accertamenti di legge previsti in casi come questo.

L'incidente

«Si tratta di un nostro amico di famiglia che è solito svolgere qui qualche lavoretto ripercorrono i fatti della movimentata mattinata da casa Rossi. È una persona che abita da sola e conduce vita riservata, viene per dare un aiuto e trascorrere qualche ora assieme a noi e riempire le giornate. L'ex officina è oramai del tutto svuotata, all'interno è rimasto solo il ponte sollevatore per le auto e una vecchia Cinquecento che conserviamo per una questione affettiva».

Il dispiegamento di forze inviate sul posto dal Centrale operativa del 118, con l'arrivo di ambulanza, l'atterraggio dell'elicottero, l'intervento della pattuglia dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, ha provocato parecchia apprensione in paese. L'incidente è avvenuto all'esterno del locale, dove era conservata la vecchia bombola. «Veniva utilizzata da mio marito quando, fino ad alcuni anni fa, si occupava del montaggio di impianti a metano sulle auto e della sostituzione di quelle in uso con questa al momento della periodica revisione. Sono trascorsi diversi anni oramai e da allora non è più stata utilizzata. Dovevano venire lunedì a prenderla per essere definitivamente smaltita».

Al momento di svitare la valvola per scaricare il gas residuo la valvola è schizzata via colpendo l'uomo alla testa. «La bombola era quasi vuota riprende il racconto Rossi. Forse la valvola non era stata ben avvitata, forse la temperatura esterna ha fatto salire la pressione facendo partire la valvola». «Ero in casa aggiunge la moglie. Ho avvertito un botto sordo e sono accorsa. Il nostro amico era a terra con il volto insanguinato. Fino all'arrivo dei soccorsi non ha mai perso coscienza. Mio marito lo ha seguito fino all'ospedale per rendersi conto delle sue condizioni». Condizioni del ferito che sono state accertate al Pronto Soccorso del nosocomio di Rovigo, dove R.B. ha ricevuto le cure necessarie; non sarebbe in pericolo di vita.



