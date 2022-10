FRASSINELLE POLESINE (ROVIGO) - Il mistero si infittisce. Ancora gatti adulti svaniti nel nulla a Frassinelle: i proprietari, allarmati, raccontano la vicenda sui social. Non ci sono tracce di incidenti stradali e di resti non ne sono stati ritrovati, ma i mici mancano all'appello da due settimane e non si erano mai allontanati per così tanto tempo. A lanciare un'ipotesi inquietante sono vari cittadini, che fanno notare come il fenomeno sia diffuso in altre parti del Norditalia: i gatti spariti potrebbero essere stati rubati per scopi alimentari. Le strane sparizioni a Frassinelle riportano alla mente quanto accaduto a Polesella, esattamente un anno fa. All'epoca, la cantante Alida Ferrarese aveva raccontato che dieci gatti si erano allontanati da Raccano, frazione, e non avevano più fatto ritorno a casa. Secondo una guardia zoofila dietro alle sparizioni degli ultimi tempi, potrebbe allungarsi l'ombra della vivisezione clandestina o addirittura di riti satanici. Secondo quanto suggerito dai veterinari della provincia di Rovigo, è consigliato munire di microchip anche i gatti, nonostante non sia previsto dalla legge: in questo modo, è più facile rintracciare l'animale in caso di improvvisa sparizione. A Frassinelle, nel gennaio 2021, una residente di piazza del Popolo aveva denunciato che tre felini erano stati ritrovati morti avvelenati, invitando gli altri proprietari a prestare la massima attenzione. Uno dei gesti più ignobili che si possano fare è senza dubbio avvelenare dei poveri gatti indifesi.