Colonie feline abbandonate, gatti senza aiuto

ROVIGO - Colonie feline senza più assistenza e arriva così una segnalazione perché dal Comune non arriverebbero risposte al problema. A fare presente il problema è una volontaria, che spiega come «circa due settimane fa, una volontaria che seguiva assiduamente e regolarmente da oltre cinque anni due colonie feline, censite e locate a Rovigo e in una frazione di Rovigo, inviò una lettera firmata all'ufficio preposto per le colonie feline del Comune, comunicando che per motivi personali, non avrebbe più seguito le colonie stesse».

La lettrice sottolinea che «la volontaria sosteneva le spese per il mantenimento dei gatti di tasca propria. Situazione non più sopportabile economicamente».

Adesso «purtroppo sembrano non interessare a nessuno le condizioni di degrado in cui ora versano queste colonie dopo la rinuncia della volontaria.

Non parliamo solo di sporcizia, manca anche il cibo che nessuno porta più. E senza tenere conto che ci sono gatti da sterilizzare, mamme con cuccioli da mettere in sicurezza».



L'ACCUSA

Donatella, la volontaria che fa presente il problema, aggiunge che «sono state avvisate anche le guardie zoofile, ma la segnalazione è stata ignorata. Fatto sta che tra il disinteresse totale e la mancanza di sensibilità, i gatti muoiono di fame e di malattie causate dall'habitat indecente. Possibile che nessuna delle associazioni animaliste abbia a cuore queste povere bestiole ? Che tra l'altro sono gatti del Comune. O stanno invece giocando al rimpiattino: tocca a me o tocca a te?»