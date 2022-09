ROVIGO - Aumenta la capacità di rigassificazione e aumentano i profitti, ci sia quindi un aumento delle compensazioni verso il territorio. Questa la sollecitazione che arriva da Pieralberto Colombo, Segretario generale della Cgil di Rovigo, da Samuel Scavazzin, segretario generale della Cisl di Padova e Rovigo, e da Gino Gregnanin segretario generale della Uil di Rovigo. L’impennata dei prezzi del gas e bollette sta mettendo in ginocchio famiglie e attività, e per il Polesine, territorio con un tessuto socioeconomico già fragile, rischia di produrre conseguenze drammatiche. Con il paradosso che proprio al largo delle sue coste, sorge uno dei più importanti e strategici hub energetici del Paese: il rigassificatore Adriatic Lng.



IL PRECEDENTE

È proprio ad Adriatic Lng, la società che gestisce il terminal gasiero entrato in funzione nel novembre 2009 al largo di Porto Levante, anche se nuove valutazioni sull’esatta collocazione lo vorrebbero spostato nello specchio antistante a Porto Tolle, che rivolgono l’appello i vertici dei sindacati confederali polesani. «Già dalla scorsa primavera - spiegano i tre segretari - abbiamo chiesto interventi urgenti come un tetto nazionale ed europeo al costo del gas e una tassazione più alta per i cosiddetti extraprofitti realizzati da aziende di vari settori, energetico, farmaceutico, bancario e così via. C’è, però, la possibilità di realizzare anche nella nostra provincia un intervento concreto che vada in tale direzione: in Polesine, non appena Adriatic Lng chiese di aprire un confronto sul rigassificatore al largo di Porto Levante, a fine anni 90, furono messe in atto, con l’attiva partecipazione dei sindacati confederali, tutte le azioni necessarie per favorire il suo insediamento. A suo tempo furono messi a disposizione del territorio polesano 12 milioni una tantum per rigassificare 8 miliardi di metri cubi l’anno».



L’APPELLO

Negli ultimi mesi, però, il prezzo del gas è schizzato alle stelle e il contesto geopolitico dovuto alle sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina, ha reso prioritaria e imprescindibile la via del gas naturale liquefatto, in inglese “liquefied natural gas”, in acronimo Lng o Gnl in italiano, trasportabile via nave e immettibile nelle reti grazie all’attività di rigassificazione. «Ora - sottolineano Colombo, Scavazzin e Gregnanin - Adriatic si avvia ad aumentare la capacità di rigassificazione ad almeno 11 miliardi e data la grave crisi energetica in corso, riteniamo che sarebbe davvero opportuno che anche la comunità polesana potesse trarne qualche beneficio, soprattutto in questo difficile momento. Riteniamo che ora sia urgente riaprire il confronto con l’azienda stessa, partendo da una logica di extraprofitti e conseguentemente di possibili ricadute positive per i cittadini del Polesine, anche in termini di responsabilità sociale d’impresa. Come da tempo sottolineano Cgil Cisl e Uil polesane, il territorio rodigino prima di altri ha compreso l’importanza dei rigassificatori nel nostro Paese, da sempre in ritardo sulla politica energetica, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti e che fanno prevedere un autunno ancora più drammatico per famiglie e imprese, a causa dell’aumento esponenziale del costo dell’energia».

La preoccupazione, chiudono i segretari, «è che la difficoltà delle aziende per l’aumento vertiginoso dei costi energetici determini nei prossimi mesi, anche nel nostro territorio, anticipato da varie aziende di quasi tutti i settori, chiusure di attività o ricorso alla cassa integrazione, facendoci precipitare in un pericoloso “circolo vizioso”: i lavoratori costretti così alla cassa integrazione o alla Naspi vedrebbero diminuire in maniera consistente il proprio reddito, in un bilancio familiare aggravato, però, dalla necessità di pagare bollette energetiche dal costo insostenibile. Una spirale che rischia di diventare persino peggiore di quella che si determinò nella fase più acuta della pandemia».