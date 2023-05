GAIBA (ROVIGO) - A meno di un mese dall’inizio del torneo internazionale femminile di Gaibledon, cresce l’attesa per vedere da vicino alcune delle più forti tenniste del panorama mondiale. Da lunedì 19 a domenica 25 giugno, i sei campi di Gaiba, ospiteranno uno degli otto tornei su erba del circuito Wta.

Ieri mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Wta 125, svoltasi nella sede di Confindustria Veneto Est, è stata resa nota la lista delle giocatrici iscritte. Prima testa di serie sarà Tatjana Maria (numero 64 della classifica), lo scorso anno giunta fino alla semifinale di Wimbledon, dopo i quarti di finale raggiunti a Gaibledon. Seconda testa di serie sarà Sara Errani (numero 70), lo scorso anno finalista nel torneo altopolesano. Tra le 26 atlete già inserite nel tabellone principale (altre sei avranno una wild card) figurano anche due nomi molto importanti. Si tratta dell’americana Sofia Kenin (attualmente 120. al mondo), che è stata numero 4 Wta, vincitrice dell’Australian Open e finalista al Roland Garros, e della brasiliana Laura Pigossi (numero 139) che nel 2021 ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Altre sedici tenniste faranno poi parte del tabellone di doppio.



NUMERI INCREDIBILI

«Io e Massimo Barbin abbiamo sposato subito l’idea di appoggiare i ragazzi di Gaibledon in questa “folle ma lucida” avventura - ha affermato Paolo Armenio, vicepresidente di Confindustria Veneto Est - I numeri dello scorso anno sono stati incredibili: 7.350 spettatori nel corso della settimana e più di 4 milioni di collegamenti su Google. Per la seconda edizione del torneo Wta abbiamo deciso di puntare ancora più in alto, ad iniziare dal galà con presentazione che si terrà al Casinò di Venezia, cui seguirà la cena di benvenuto alle tenniste, in programma a villa Morosini di Polesella».

Elia Arbustini, presidente e direttore del torneo, con i suoi 26 anni è il più giovane direttore di torneo in Italia e forse anche all’estero. «Visti i problemi avuti lo scorso anno con la superficie, abbiamo da subito iniziato una collaborazione con gli organizzatori del torneo Atp 250 di Mallorca (Spagna), per avere una resa migliore. Lo scorso febbraio abbiamo avuto l’onore di parlare con il direttore di Wimbledon, oltre che di altri componenti dello staff del più importante torneo al mondo. Nel corso dei recenti Internazionali d’Italia ho parlato con il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, il quale, oltre a farmi i complimenti, mi ha chiesto quando il torneo diventerò un “250”...».



MIRACOLO SPORTIVO

L’assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari, ha evidenziato il fatto che quello di Gaiba - il più piccolo comune al mondo, con i suoi 1.000 abitanti, ad ospitare un torneo del circuito professionistico - rappresenta un piccolo grande miracolo sportivo: «Questo è stato possibile grazie alla tenacia e caparbietà di tutto il giovane direttivo del circolo, che quest’anno può contare sulla collaborazione di più di 100 ragazzi giunti da tutta la provincia». Nicola Zanca, sindaco di Gaiba e ideatore di Gaibledon nel 2012, ha precisato che “La nostra piccola identità si trova a mezza strada tra Parigi e Londra, visto che chi si iscrive da noi, solitamente ha appena concluso le fatiche al Roland Garros e si prepara ad andare a Wimbledon. Credo che il direttivo del Tc Gaiba, Under 30, sia tra i più giovani in Italia e forse nel mondo». Sono intervenuti anche il presidente della Provincia, Enrico Ferrarese, il vicepresidente regionale della Fitp, Gianfranco Piombo, la direttrice regionale di Intesa Sanpaolo, Cristina Balbo.



BIGLIETTI E RIPRESE TV



I tagliandi per assistere alle sette giornate di gara del Veneto Open sono disponibili sulla biglietteria online Oooh.Events, all’indirizzo: https://oooh.events/organizzatore/tennis-club-gaiba-ssd-a-rl. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva sul canale Eurosport 2 e anche sulla piattaforma streaming Discovery+, da venerdì 23 a domenica 25.