GAIBA - Inizia oggi, lunedì, alle 12, con le prime partite del tabellone principale, il Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia-Rovigo di tennis. Il Tc Gaiba ospita una delle manifestazioni tennistiche femminili più importanti a livello internazionale in Italia, essendo Gaibledon l’unico torneo che si disputa su erba naturale. Fino a domenica si potrà assistere in Polesine al primo torneo Wta 125, anche grazie all’aiuto di partner come Confindustria e ai diversi sponsor che si sono impegnati a sostenerlo. Alle finaliste verrà inoltre consegnato un trofeo in edizione unica realizzato dai Maestri Vetrai di Murano. Nella giornata finale, il circolo di Gaiba avrà l’onore di ospitare la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che premierà le finaliste. Sono già al lavoro per rendere unico l’evento, un centinaio di volontari, tra soci del club e appassionati di tennis.



IL TABELLONE



Impegnate 32 giocatrici nel singolare e 16 nel doppio. Non ci sarà la ex numero 5 del mondo, la canadese Eugenie Bouchard, che sotto consiglio medico ha dovuto spostare il suo rientro alle competizioni. Le wild card sono dunque andate a quattro giocatrici italiane: Cristiana Ferrando (numero 253), Lisa Pigato (401), Melania Delai (525) e Matilde Paoletti (970). A Gaiba arriverà anche Tathiana Garbin, che è stata 22ª al mondo, oggi capitana della squadra della Billie Jean King Cup, che ha staccato il pass per le fasi finali della manifestazione (dall’8 al 13 novembre). Le prime quattro teste di serie sono la belga Alison Van Uytvanck (46), la statunitense Madison Brengle (56), l’italiana Lucia Bronzetti (72) e la statunitense Claire Liu (74). Rispetto alla iniziale entry list, alcune atlete hanno dato forfait per infortunio o per positività al Covid. Esce di scena dal tabellone del singolare Martina Trevisan, vincitrice quest’anno del torneo Wta 250 di Rabat e semifinalista al Roland Garros. Attuale numero 26 del mondo e numero 1 d’Italia, giocherà solo in doppio (assieme ad Elisabetta Cocciaretto), per un infortunio in allenamento, Trevisan non vuole rinunciare a iniziare la preparazione sull’erba, che per lei inizia proprio a Gaiba.



TANTE ITALIANE



In tabellone sono tante le italiane: oltre alla Bronzetti e alle wild card Cocciaretto (117), Lucrezia Stefanini (193) e Federica Di Sarra ( 214). Presente anche Sara Errani, la tennista italiana che ha vinto più di tutte, con 36 titoli conquistati, di cui 9 in singolare e 27 in doppio. Nel 2012 è stata finalista al Roland Garros e semifinalista agli Us Open, ha inoltre conquistato 3 Fed Cup; è stata anche numero 1 del mondo in doppio e con Roberta Vinci ha vinto tutte le prove del Grande Slam, prima coppia italiana ad aver completato il Carrer Grand Slam, cioè la vittoria di tutti i 4 tornei dello Slam almeno una volta. Tra le atlete che potrebbero mettersi in luce, anche Diane Parry (82 e 6 del seeding): la 19enne francese si è messa in luce al Roland Garros per aver eliminato al primo turno la detentrice in carica del titolo, Barbora Krejcikova. Esordirà contro Lisa Pigato.