Sbanda in Mercedes e finisce in mezzo a un frutteto: morto un 47enne

GAIBA (ROVIGO) - Incidente stradale mortale alle 22.16 del 26 gennaio a Gaiba, in via Tommaselle: un uomo di 47 anni è morto nello schianto della propria auto in un campo. La vittima si chiamava Umberto Zampini, di Stienta. Secondo i primi accertamenti la sua vettura, una Mercedes classe A, ha sbandato ed ha terminato la corsa in un frutteto sotto la strada. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale ma è morto a causa delle ferite riportate. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Ultimo aggiornamento: 09:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA