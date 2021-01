GAIBA (ROVIGO) - Dal 31 dicembre, serrande abassate al ristorante Da Rico di Gaiba, che ha chiuso i battenti dopo oltre 120 anni di attività continuativa. Se n'è andato un importante pezzo di storia del piccolo comune rivierasco. «Era aperto dal 1898 - sottolinea il sindaco Nicola Zanca, ricordando quanto questa attività abbia significato per il paese -. Dici Rico e senti il profumo di carne ai ferri, l'ambiente famigliare, i piatti semplici ma gustosi. Pensi prendo le penne gustose, la gramigna, i cappellacci, o la carne ai ferri mista con polenta? Magari tutto. Un po' di patatine al forno o un po' di erbette saltate in padella? Lo scorso anno avevamo provato anche l'asporto, durante il lockdown. Il massimo dell'evasione in primavera. Toglievi la carta stagnola della teglia ed era subito festa per il palato. Rico, La garanzia della cucina tipica tradizionale a Gaiba, ci mancherai, e parecchio. Ma confidiamo che il 2021 ci porti la fine della pandemia, la ripresa economica e della vita sociale e una nuova gestione. Anche se la nostalgia per il vecchio Rico ci sarà sempre. Buona meritata pensione ad Andrea Pareschi e alla moglie Luisa, 45 anni di vita spesi nella ristorazione con tanta passione».



IL RICONOSCIMENTO

Nei giorni scorsi, il sindaco Zanca ha fatto visita allo storico ristorante, situato giusto davanti alla sede municipale, per consegnare un targa ai due titolari. Alla famiglia Pareschi, proprietaria del ristorante Da Rico, per l'appassionato e tenace servizio di ristorazione, prestata nel nostro territorio dal 1897 ad oggi - si legge nella targa - Con assoluta professionalita'. L'amministrazione comunale di Gaiba vi rende merito e ovviamente vi ringrazia».



PUNTO DI RIFERIMENTO

Zanca si è accomiatato con la famiglia Pareschi, pronunciando le seguenti parole: A nome di tutta la comunità, ringrazio sentitamente i proprietari del ristorante Da Rico, per l'attività di ristorazione svolta con qualità e per il prestigio regalato al nostro territorio, frutto del lavoro quotidiano fatto con passione. Il ristorante da sempre ha offerto a Gaiba e ai paesi limitrofi, un servizio di cucina invidiabile. L'auspicio è vedere riprendere la ristorazione quanto prima, con una nuova gestione e che possa proseguire l'attività e la tradizione che hanno contraddistinto negli anni questo ristorante». Grande il dispiacere manifestato sui social dai numerosi clienti non hanno appena appreso che i titolari avevano annunciato la chiusura del locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA