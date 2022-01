GAIBA - Gaibledon torna alle origini. Quanto scritto ieri si basava su informazioni ancora incomplete, ma ora il quadro si è definito e ci sono tutti i dettagli riguardo il torneo in programma a giugno: sarà una prova del circuito Wta, il tour mondiale delle tenniste. Un gran bel colpo messo a segno dal circolo tennis di Gaiba, che con il torneo da 125mila dollari, va ad annoverarsi tra i più importanti, tra quelli in programma a livello nazionale e il numero uno per quanto riguarda l’erba naturale. L’appuntamento di quest’anno, i cui dettagli saranno illustrati a breve dal direttivo del Tc Gaiba, guidato dal presidente Elia Arbustini, vede l’importantissima collaborazione da parte di Confindustria Rovigo. Non filtrano altre anticipazioni, né da Arbustini né dal sindaco Nicola Zanca, che è stato uno dei creatori di Gaibledon. Si sa solo che mancano pochi dettagli per arrivare alla parte conclusiva e avere le firme che porteranno all’ufficializzazione del torneo 125s Wta.

Curiosità vuole che il circuito femminile, noto anche come Wta Challenger Tour o Wta 125k series, sia nato lo stesso anno di Gaibledon: 2012. È il secondo circuito femminile a livello professionistico, dopo il Wta Tour e prima dell’Itf Women’s Circuit. Inizialmente i tornei offrivano un montepremi totale di 125mila dollari, fino al 2017. Dal 2018 il montepremi è compreso tra 125mila e 162.480 dollari. Si è passati da due soli tornei nel 2012 a 15 nel 2021. Nomi illustri hanno vinto o sono giunti in finale in questo tour: Elina Svitolina, ucraina, numero 6 del mondo, ha vinto la seconda tappa del 2012, all’India Open di Pune, battendo la giapponese Kimiko Date, che è stata numero 4; nel 2015 l’ex numero uno Naomi Osaka, giapponese, fu sconfitta in tre set, all’Hua Hin Open, dalla russa Yaroslava Shvedova (25ª); nel 2018 Sara Errani, ex 5 al mondo, vinse Indian Wells in finale sull’ucraina Kateryna Bondarenko (29ª); nel 2021 c’è stata gloria per le italiane Jasmine Paolini (finalista a Saint Malo) mentre Martina Trevisan è giunta in finale all’open in terra rossa di Karlsruhe.