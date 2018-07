Settantenne di Gaiba grave: è il quarto caso: In Polesine ora è emergenza

I dettagli nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di mercoledì 25 luglio

GAIBA - Un nuovo caso didaè stato segnalato in paziente residente a. L'uomo ha circa 70 anni. E’ ilnell’arco di mese in corso. Il quadro clinico e’ piuttosto preoccupante, il paziente comunque reagisce alle cure prestate dal reparto didell’Ospedale di Rovigo.Inoltre, in vari comuni dell’alto, medio e basso Polesine la ricerca del virus West Nile effettuata nelle zanzare catturate nelle scorse settimane ha dato riscontro positivo evidenziando ladel virus nel territorio polesano.