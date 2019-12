Troppi falsi allarmi: ladri nella scuola, la sirena suona e nessuno interviene

CEREGNANO - Ladri fra i banchi di scuola, con un raid alla media Goldoni, proprio di fronte alla stazione dei carabinieri. Una scuola, fra l'altro, protetta anche da un sistema d'allarme, che secondo i primi riscontri avrebbe suonato, senza che però nessuno realizzasse che qualcuno si era intrufolato all'interno del plesso. Anche perché, come commenta amara una residente nella zona, ci sono stati spesso falsi allarmi non tanto della scuola, pare, ma di altre case attorno. Così l'allarme finisce per non essere probabilmente considerato anche quando invece è fondato.



NESSUNA TRACCIA

Chi si è introdotto all'interno della scuola media, che fa parte dell'Istituto comprensivo di Villadose guidato dal dirigente Osvaldo Pasello, probabilmente sapeva anche questo e non ha avuto paura di compiere la propria razzia nonostante pure la vicinanza della caserma dei carabinieri. Qualcuno che sembrava, fra l'altro, conoscere bene da dove passare e dove andare a colpire. Non ci sono state, infatti, effrazioni evidenti. In particolare, i ladri hanno arraffato quattro computer in dotazione all'istituto scolastico. Si tratta di strumenti che oltre a essere funzionali alle nuove esigenze didattiche, hanno anche di fatto sostituito il vecchio registro cartaceo, perché il registro ora è elettronico e presenze, assenze e altre annotazioni vengono appuntate digitalmente, tramite un apposito programma che si collega al server centrale. Per questo, sostanzialmente, c'è un pc per ognuna delle sei classi della scuola.



Ad accorgersi della sparizione pare sia stata, ieri mattina, una bidella andata a sistemare la scuola prima della lunga chiusura per le festività. Se gli studenti sono già in vacanza, così non era per il personale tecnico amministrativo. E per fortuna la collaboratrice scolastica era presente, altrimenti il furto sarebbe stato scoperto probabilmente dopo la Befana, alla ripresa delle lezioni. Forse questo chi ha commesso la razzia, non lo sapeva e confidava proprio che sarebbe stato scoperto con molto ritardo.

«Sono avvilito e allibito, costernato e rattristato - sottolinea il sindaco Ivan Dall'Ara - non ho parole per questi balordi che se la prendono con la scuola. Siamo alla disperazione nella disperazione. Un'azione di una tale gravità per rubare quattro computer che chissà poi quanto sarà quello che ci possono ricavare: da non crederci».

Francesco Campi Ultimo aggiornamento: 26 Dicembre, 11:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA