Razzia di motori dagli scafi dei vongolari: rubati 5 motori nella notte

PORTO TOLLE - Nella notte tra giovedì e venerdì sono stati rubati 5 motori fuoribordo da altrettante imbarcazioni. Ad essere colpiti sono stati i soci della coop Delta Padano, Adriatico, Mitilicoltori e Polesine Camerini. Una storia che si ripete per il comparto ittico di Porto Tolle. «È stata una brutta sorpresa per i cinque pescatori che stamattina (ieri per chi legge ndr) erano pronti per andare a lavoro e si sono ritrovati appiedati racconta Luigino Marchesini, presidente del Consorzio pescatori del Polesine -. È stata compiuta l'ennesima razzia a danno dei pescatori, come se non bastasse il caro bollette».

Non è la prima volta che capita un furto ai danni dei vongolari, lo ricorda bene Paolo Mancin presidente della coop Delta Padano: «Sono state fatte le denunce alle forze dell'ordine, però se si trovassero quei fondi che mancano per ultimare il progetto di elettrificazione della Sacca di Scardovari si potrebbero dotare le cavane di illuminazione e anche di telecamere proprie. Sono passati quattro anni da quando con i fondi Feamp è stato avviato il progetto, sono stati investiti 700mila euro, bisognerebbe trovare ulteriori risorse europee per permettere di ultimarlo».



LE NECESSITÀ

Sullo stesso argomento batte anche Angelo Stoppa presidente della coop Adriatico: «Bisogna lavorare perché sia ultimata l'opera che porta energia elettrica a tutte le cavane così che ogni pescatore possa dotarsi in maniera autonoma di telecamere ed avere in questo modo un deterrente in più per contrastare questi furti. Un'altra azione da fare è senz'altro quella valutare l'idea di incaricare una ronda, che sia privata o consorziale, cosa che purtroppo per questione di costi avevamo accantonato. Ma bisogna trovare un modo perché chi va a letto alla sera possa dormire tranquillamente, non è possibile che ogni anno si abbiano 3-4 raid di questo tipo, bisogna fare qualcosa».

Nel frattempo va avanti il progetto di videosorveglianza comunale dei varchi, un'iniziativa resa possibile grazie ad un contributo della Camera di Commercio che comprende anche la copertura di parte della Sacca. «Mercoledì avremo la presentazione ufficiale di questo progetto in Camera di Commercio a Rovigo commenta il sindaco Roberto Pizzoli -. Sui fatti mi sono già interfacciato con la Polizia e ci sono delle indagini in corso. Buona parte dell'impianto è infatti già funzionante e a disposizione delle forze dell'ordine. Certo, il nostro è un territorio particolare da monitorare, ricordo che le rilevazioni lungo i varchi hanno fatto ottenere dei risultati, speriamo funzioni anche questo».