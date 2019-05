Al liceo per rubare: conoscono l'allarme e fanno razzia di monetine

di Maria Elena Pattaro

ROVIGO - Asì, ma per. Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio ihanno preso di mira ildi via De Gasperi per arraffare leracchiuse neidi cibi e bevande. L'edificio è dotato di allarme, ma chi ha colpito evidentemente lo conosceva bene visto che ha forzato l'unica porta che ne è sprovvista, quella sul retro. Una volta scassinato l'uscio, i ladri hanno agito indisturbati aprendo con la forza quattro. L'obiettivo probabilmente era fare incetta di monetine, anche se la polizia, che sta indagando sul caso, non esclude del tutto la pista dell'atto vandalico. Al momento la conta dei danni è ancora in corso. Ad accorgersi della razzia sono stati i collaboratori scolastici, i primi a entrare a scuola la mattina presto. Non appena si sono resi conto di quello che era successo, hanno avvisato la preside Cristina Gazzieri e la polizia.