Ruba abiti in lavanderia: deve scontare 4 mesi ai domiciliari

CANARO - Un furto di vestiti in lavanderia a Canaro. Un modo per “rifarsi il guardaroba” senza aspettare i saldi, ma che è stato pagato a caro prezzo, visto che per l’autore, a poco meno di quattro anni di distanza, è scattato l’arresto e ora dovrà passare quattro mesi ai domiciliari. Il colpo, inconsueto, che ha avuto come bottino indumenti vari, risale al 23 febbraio del 2016. Il responsabile del furto aggravato è stato poi individuato in un 53enne di Canaro, già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti il Tribunale di Rovigo ha emesso venerdì un ordine di detenzione ai domiciliari per scontare una pena di 4 mesi. E già domenica i carabinieri della Stazione di Canaro hanno rintracciato e arrestato il 53enne, che deve ora quindi scontare i domiciliari. Se la refurtiva è insolita, non si tratta di una rarità il fatto che i malviventi mettano nel mirino una lavanderia. Per un furto aggravato commesso in una lavanderia a Castelmassa il 30 aprile del 2014, lo scorso marzo è stata condannata, insieme a un ulteriore furto al Lidl di Badia, a 2 anni e 7 mesi, anche in virtù dei suoi precedenti, Ornella Ahmetovic, 33 anni. Nel gennaio del 2018 la Lavanderia Smeralda, in via Roma a Loreo, è stata teatro di una rapina messa a segno da un ragazzo armato di coltello.

