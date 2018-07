In manette il clan rom con marsigliese specializzato in furti e rapine in villa

di Francesco Campi

ROVIGO - Sgominata banda che ha colpito a raffica le abitazioni del Polesine, in un’occasione arrivando anche a compiere una rapina a mano armata, a Castelnovo Bariano, lo scorso 3 aprile, minacciando con una pistola e legando la 28enne che in quel momento era in casa. Fra i componenti del gruppo, anche un marsigliese, come nel più classico dei film polizieschi, convocato ad hoc per il colpo, insieme a un altro “trasfertista”, che si trovava in Gran Bretagna e che due ore dopo la rapina aveva già preso un aereo per Craiova, in Romania. Tutti e tre gli autori della rapina sono originari della Romania e di etnia rom.