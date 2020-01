Casa saccheggiata dai ladri a Colombino: svuotati anche i barattoli in cucina

LENDINARA - Tornano a casa e trovano le stanze sottosopra, “visitate” da ladri che hanno messo tutto a soqquadro sperando di trovare oggetti di valore o denaro contante. La brutta sorpresa stavolta è toccata a una famiglia di Lendinara residente in via Trento, zona purtroppo già “battuta” in precedenza da malviventi che si introducono nelle abitazioni per poi cercare una via di fuga defilata nei terreni circostanti.

LA RAZZIA

A raccontare la disavventura è stata la stessa proprietaria della casa, con un post via social in cui ha espresso tutto lo sconforto di chi torna tra le mura domestiche dopo una giornata di lavoro e scopre il passaggio dei ladri. I malviventi si sono introdotti in casa e hanno saccheggiato le camere, svuotando il comò in camera da letto, i cassetti e contenitori della cucina e setacciando persino la cameretta del bimbo, evidentemente alla ricerca di qualsiasi oggetto prezioso o di denaro contante. Il post, corredato da foto che testimoniavano lo sconfortante stato in cui la famiglia ha trovato le stanze al suo rientro, ha riscosso oltre trecento reazioni e duecento commenti scritti soprattutto da lendinaresi che esprimono solidarietà e amarezza. Una solidarietà per cui l’interessata ha ringraziato i commentatori, in alcuni casi reduci da un’analoga esperienza di furti in casa negli anni passati. La famiglia ha sporto denuncia alla stazione dei Carabinieri di Lendinara comandata dal maresciallo Lorenzo Maggio. L’episodio desta preoccupazione nel quartiere Colombino, in cui in passato non sono purtroppo mancate visite sgradite di malviventi in alcune abitazioni.

