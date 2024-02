Furgone si rovescia sotto la strada: due feriti

ROVIGO - Alle 2:15, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Amendola a Rovigo per la fuoriuscita autonoma di un furgone finito rovesciato su un fianco sotto il piano stradale: due feriti. I pompieri accorsi dalla centrale, hanno estratto il passeggero rimasto incastrato, che è stato preso in cura dal personale del Suem. Il ferito è stabilizzato e trasferito in ospedale. Illeso il conducente, che è riuscito a venire fuori autonomamente. La Polizia di stato ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.