Furgone impazzito semina il panico sul Corso: centra 2 auto e tenta la fuga

ROVIGO - Momenti di paura ieri sera in corso del Popolo. Verso le 22 un furgone senza controllo è finito contro alcune auto in sosta lungo il viale principale della città. Una Skoda Fabia è finita contro una Panda: la prima si è letteralmente accartocciata sotto gli occhi increduli della proprietaria, che stava per salire.



La donna, nonostante lo choc, ha riconcorso per alcuni metri il furgone, che non si è fermato dopo la carambola ma ha continuato la sua corsa. Il mezzo è rimasto bloccato al centro della carreggiata qualche decina di metri più avanti per i danni riportati al motore, sulla parte anteriore del furgone. Il conducente è apparso in stato confusionale. La sua posizione ora è al vaglio degli investigatori.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per la pulizia della strada cosparsa di pezzi di carrozzeria, oltre a una Volante della Polizia. Ultimo aggiornamento: 12:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA