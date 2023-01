VILLANOVA MARCHESANA - La notizia ha raggiunto il paese ieri verso mezzogiorno: Carluccio Sartori sta meglio ed è fuori pericolo. Ci vorrà del tempo per la ripresa , ma dopo i primi accertamenti i medici hanno comunicato che non solo il 54enne imprenditore si riprenderà , ma al momento non risultano danni permanenti. Ha superato la fase critica del riscaldamento corporeo , anche s e per ora resta in terapia intensiva all’ospedale San Maurizio di Bolzano.

È una storia che ha del miracoloso, lo riconoscono anche i parenti che ieri hanno diffuso ieri la notizia in paese: è proprio un messaggio della sorella a trasmettere speranza e sollievo a tutti coloro che aspettavano aggiornamenti in Polesine, incluso il primo cittadino Ricardo Rigotto che è in contatto costante con i familiari. Ci vorrà comunque del tempo per riprendersi pienamente, al polesano di 54 anni scialpinista travolto dalla neve e rimasto sepolto circa 20 ore tra giovedì e venerdì.



TRAVOLTO



Sartori, che è esperto di attività in montagna, era partito per un’escursione di scialpinismo in solitaria giovedì scorso in Alto Adige, in Val Badia: non avendo fatto ritorno al Camping Sass Dlacia di San Cassiano, è scattato l’allarme. È stato il figlio a chiamare i soccorsi dopo aver provato senza successo a contattarlo telefonicamente. Le ricerche si erano attivate già nella serata di giovedì , ma dato il pericolo valanghe e il buio, si sono interrotte sino al venerdì mattina quando sono riprese all’alba, circa alle 7 del mattino. Carluccio Sartori è rimasto tutta la notte sepolto dalla neve a meno 10 gradi centigradi e gran parte della mattina seguente, essendo stato estratto venerdì in tarda mattinata.

La tecnologia di ultima generazione ha giocato un ruolo centrale nel ritrovamento. È stato rintracciato e recuperato dopo che i soccorritori avevano notato un guanto e poi il braccio grazie all’Arva, un dispositivo elettronico sviluppato proprio per aiutare a rintracciare le vittime di slavina. Arva fa parte dei dispositivi essenziali per la sicurezza nelle attività “freeride” come lo scialpinismo ed emette un segnale radio-acustico costante per guidare i soccorritori che sentono il rumore aumentare man mano che si avvicinano alla vittima. Si tratta di un’attrezzatura salvavita in situazioni di pericolo per neve, fango o ghiaccio come in questo caso.



LA FELICE SORPRESA



Non se lo aspettavano proprio, i soccorritori di trovarlo vivo dopo tutte quelle ore sotto la neve . S tatisticamente si sarebbero aspettati di recuperare il corpo. Invece una condizione fisica eccezionale e il cosiddetto effetto igloo, originato dalla particolare conformazione del deposito di neve, hanno permesso di respirare e sopravvivere per tutto quel tempo a Carluccio. Le sue condizioni erano comunque molto delicate. Sartori era al terzo e più grave stadio dell’ipotermia, che si divide in lieve fino a temperature corporee di 32 gradi , moderata a temperature corporee tra 26 e 32 gradi e grave a temperature corporee inferiori a 26 gradi. A quel punto, secondo i manuali di medicina , le funzioni vitali risultano compromesse, si riscontra perdita di coscienza e si rischia l’arresto cardiorespiratorio che interviene se la temperatura si abbassa ulteriormente. Incredibilmente, Sartori al momento del ritrovamento era cosciente e ha anche parlato ai soccorritori nonostante la temperatura corporea fosse a 23 gradi. Ha dimostrato resistenza eccezionale anche durante le cure, tanto da riuscire a essere dichiarato fuori pericolo nell’arco delle 24 ore successive.