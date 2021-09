Tutta Porto Viro si è fermata per salutare il piccolo Giacomo

PORTO VIRO - Si è fermata tutta la città per dare l'ultimo saluto a Giacomo Lionello e a stringere in un lungo abbraccio i genitori Chiara e Pierluigi e tutti i famigliari. Una cerimonia sobria, con la precisa scelta di non riempire la chiesa di fiori, ma di raccogliere fondi per sostenere le associazioni di volontariato e di ricerca. Solo un grappolo di palloncini bianchi e azzurri -i simboli dell'innocenza e quello degli occhi del bambino, che in questi dieci giorni sono diventati il segno esteriore di partecipazione e vicinanza al lutto- si levavano a un lato dell'altare e richiamavano il colore del piccolo feretro e del cuscino di fiori adagiato sopra. Tanta la commozione per chi è riuscito a prendere parte al rito.

COMUNITÀ IN LACRIME

La chiesa di San Pio X di Taglio di Donada si è riempita con largo anticipo sull'orario della celebrazione e per la maggior parte si trattava di mamme, coetanei di Chiara e Pierluigi e genitori di bambini che con Giacomo hanno frequentato la scuola dell'infanzia Santa Maria Assunta, amici e conoscenti toccati dall'improvvisa scomparsa del bambino che, solo tra pochi giorni, avrebbe compiuto sei anni. Ma il primo vero momento in cui la commozione ha colto tutti, è stato quando il corteo funebre è arrivato in chiesa accolto da una canzoncina tratta dal cartone animato Peppa Pig Il treno del nonno fa ciuf ciuf.

L'effetto straniante ha rotto la compostezza dell'attesa e calato di colpo nella realtà del mondo di giochi, canzoni ed allegria che per Giacomo non ci sarà più. Le esequie sono state sono state celebrate da don Stefano Donà, assistito dagli parroci delle parrocchie cittadine e infatti, dopo aver dato conto del messaggio del vescovo Adriano Tessarollo, nell'omelia il sacerdote ha rimarcato il valore dell'unità che l'improvvisa scomparsa del bambino ha permesso di raggiungere in città e non solo, con veglie di preghiera, manifestazioni di vicinanze alla famiglia, raccolte di fondi e tutto quanto possa essere utile per ricordare il bambino. «Il significato del nome Giacomo è Seguace di Cristo -ha ricordato don Stefano- e deve essere di conforto vedere che il suo breve passaggio terreno abbia lasciato così profondi segni in tante persone». Testimonianze in questo senso sono venute in primo luogo dalla madre Chiara, salita sul pulpito per ribadire che: «In questi sei anni Giacomo ci ha insegnato che i baci sono preziosi, che gesti e sguardi possono servire a comunicare come o forse anche più delle parole, che non bisogna avere paura della diversità e non bisogna mollare mai. Da parte nostra, abbiamo avuto l'opportunità di conoscere tante belle persone e realtà cui continueremo a guardare e a collaborare ai loro progetti proprio per la forza che ci ha dato Giacomo».



IL MESSAGGIO DELLE MAESTRE

Dalle sue maestre della scuola dell'infanzia, invece, l'ammissione di aver dovuto rivedere il loro approccio negli ultimi tre anni d'insegnamento: «Abbiamo capito che l'apprendimento non è una corsa ma un percorso in cui ogni nuovo gesto va fatto proprio in maniera più o meno lenta prima di farlo diventare quotidiano. A indagare cosa voglia davvero dire uno sguardo, un gesto, un sorriso e il valore dell'amicizia che in un gruppo si esprime in tante maniere diverse. Giacomo è stato il nostro Piccolo principe in grado di farci guardare il mondo con occhi diversi. Per questo lo ringraziamo di essere stato con noi e, anche se non sappiamo dove vadano le persone dopo la morte, sappiamo per certo che resterà per sempre nei nostri cuori».

«Porto Viro è stata molto vicina ai genitori e ai famigliari di Giacomo in questi giorni difficili -ha concluso il sindaco Maura Veronese, presente con il vicesindaco Doriano Mancin- e sono sicura che continuerà a esserlo perché l'unico modo per sopportare un dolore così ingiusto è fare in modo che se ne parli, che sia condiviso e nel tempo si trasformi in qualcosa di positivo».