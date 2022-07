Nuvola di fumo nero dal terminal gasiero, ma è il gas di scarico di una nave

Una colonna di fumo nero che si è levata dal terminal gasiero di Porto Levante, la piattaforma off-shore Adriatic Lng, attorno alle 15 di oggi, ha suscitato non poche apprensioni fra quanti affollavano in quel momento le spiagge polesane. La piattaforma in mezzo al mare, a 15 chilometri dalla costa polesana, è una struttura in cemento armato posata sul fondale marino a 29 metri di profondità, è lunga 180 metri, larga 88 e alta 47, riceve gas naturale liquefatto, in acronimo Lng, attraverso navi metaniere e lo riporta allo stato gassoso per immetterlo nella rete nazionale dei gasdotti, fornendo circa il 10% dei consumi annui di gas degli italiani. Una struttura che in questo momento riveste un ruolo prezioso per l'approvvigionamento di gas e per tutte le politiche energetiche italiane.

Inevitabilmente, l'insolito fumo, che nessuno ricordava a memoria essere mai fuoriuscito in modo analogo, inevitabilmente ha fatto serpeggiare la preoccupazione che potesse essere avvenuto un incidente sulla piattaforma. Fortunatamente, nulla di tutto ciò. E la spiegazione, che arriva da Adriatic Lng, la società che gestisce il terminal gasiero entrato in funzione nel novembre 2009, , controllata da ExxonMobil Italiana Gas e Qatar Terminal Limited, affiliata del gruppo Qatar Energy, e partecipata per il 7,3% da Snam, fa quasi sorridere: il denso fumo nero, infatti, non è fuoriuscito dal terminal, ma dai fumaioli di una grossa nave gasiera battente bandiera dell'Azerbaijan, che dopo aver attraccato e scaricato, è poi ripartita “sgasando”. La nuvola nera è stata, quindi, l'effetto della riaccensione dei motori a nafta. Nulla di grave, quindi, resta solo da capire se la nave azera abbia ricevuto il “bollino blu” con l'ultima revisione.