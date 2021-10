Fuga in auto dalla Polizia, 50enne nei guai: è senza patente dal 2007

ROVIGO -Beccato al volante senza patente, prova a dare le generalità del fratello, ma la Polizia non ci casca. La storia è finita quindi con una denuncia a carico di un 50enne di Rovigo. Non aveva i requisiti psicofisici per guidare; la patente gli era stata sospesa a tempo indeterminato nel 2007. Un caso veramente fuori dal comune per la Volante che durante un normale servizio di controllo del territorio, in Commenda Ovest ha fermato per un controllo un'auto con due persone a bordo: alla guida c'era un uomo e sul posto passeggero c'era una donna. La Volante si è insospettita perché alla vista della Polizia l'automobilista ha accelerato la marcia, effettuando cambi repentini di direzione col chiaro intento di far perdere le proprie tracce.



LA SCOPERTA

Una volta fermato, al controllo delle generalità ha dichiarato di non avere con sé la patente e ha fornito le generalità del fratello il quale invece ha la patente regolarmente. L'intuito dei poliziotti ha fatto in modo che gli agenti scoprissero ben presto l'inganno. A quel punto l'uomo, scoperto, ha fornito le vere generalità ed è emerso che non aveva titolo di guida dal 2007. Per il 50 enne rodigino è scattata cosi la denuncia alla Procura per il reato di false attestazioni sull'identità oltre alla sanzione amministrativa per guida senza patente.