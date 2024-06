FRATTA POLESINE (ROVIGO) - (M.Sca.) Una giovane coppia di sposi, trasferitasi da poco a Fratta Polesine, proveniente da Rovigo, è alle prese da oltre un mese con il mancato ritiro dei rifiuti. «Tutto è iniziato il 24 aprile, quando io e mia moglie abbiamo espletato il rogito per l'acquisto di una casa situata in via Giovanni Monti - spiega Angelo Marchetta - Il 27 abbiamo avuto il cambio di residenza e nello stesso giorno c'è stata la richiesta di apertura dell'utenza Tari, allo sportello Ecoambiente di Lendinara. In questa circostanza, l'impiegato mi ha assicurato che la consegna del kit bidoni, avrebbe avuto luogo in 14-20 giorni al massimo, con il divieto assoluto di conferire nel frattempo i rifiuti in qualsiasi ecocentro. Da allora ho effettuato almeno sette telefonate per sollecitare la consegna del kit, ma ad oggi, dopo altre due chiamate da parte di mia moglie, allo sportello lendinarese non risultava aperta nessun tipo di segnalazione. Giovedì 30 maggio abbiamo anche inviato una mail pec, senza alcuna risposta, ad ora».

Nel frattempo i rifiuti, che sono stati conferiti negli appositi sacchi, non sono mai stati ritirati; il personale preposto da Ecoambiente, non può prenderli in consegna.



«A distanza di oltre un mese dall'attivazione dell'utenza Tari, allo sportello Ecoambiente e dopo numerose segnalazioni telefoniche richiedendo l'invio del kit bidoni, per la raccolta differenziata a servizio della mia abitazione - conclude Marchetta -. Ho chiesto anche tramite mail, la consegna dei bidoni. A seguito del consiglio degli operatori telefonici di Ecoambiente, ho esposto in strada, in sacchi semitrasparenti, i rifiuti domestici, come da indicazione del calendario, senza che gli incaricati li abbiano mai ritirati. Pertanto, visto il disagio arrecatomi, ho chiesto che il calcolo della Tari abbia inizio dal momento della consegna del kit, che avrò poi cura di segnalare allo sportello lendinarese».