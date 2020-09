FRATTA POLESINE - Parco giochi chiuso a Fratta. L’amministrazione ha ritenuto di doverlo sanificare visto che un paio di giorni fa, alcuni ragazzini erano entrati senza utilizzare le mascherine. Il provvedimento però ha scatenato la polemica, con richieste di punizioni e severità contro i trasgressori (e relative famiglie), tanto che il sindaco Giuseppe Tasso stigmatizza il clima da caccia alle streghe che si è venuto a creare. «Si tratta di bambini di 11 anni e non posso certo far prendere provvedimenti contro di loro - sbotta il primo cittadino - Venerdì pomeriggio quattro bambini sono entrati nel parco di via Suor Bosatta senza mascherine. Dopo avere ricevuto alcune segnalazioni abbiamo ritenuto di chiudere il parco per sanificare i giochi, garantendo la sicurezza sanitaria per quanti lo utilizzano. Trovo scorretto però tutto l’accanimento contro questi bambini, definiti addirittura untori o imbrattatori. Invito perciò la cittadinanza a usare parole più moderate nei confronti dei bambini e delle loro famiglie».

IL PROVVEDIMENTO

La riapertura, allo stato attuale, è prevista per domani o mercoledì. Fin dalla sua apertura, questo parco giochi, è co-gestito dall’associazione Faedesfa. Spiega il presidente Andrea Pezzuolo: «Diversi ragazzi sono entrati sprovvisti di mascherina, come previsto dalle disposizioni sanitarie. Oltre tutto, sono stati abbandonati dei rifiuti. Siamo stati costretti, su disposizione del sindaco a chiudere temporaneamente il parco. L’intera area era stata sanificata prima dell’apertura e ora dovrà esserlo di nuovo. Faedesfa è responsabili con l’amministrazione nella gestione del parco, da sette anni ci occupiamo do apertura e chiusura, oltre che della manutenzione del verde e di tutti i giochi. Stiamo cercando di garantire a tutti un posto in cui fare aggregazione. Non vogliamo innescare la polemica, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti e in questo senso vogliamo ringraziare i genitori e i bambini che sono stati al parco tutti con la mascherina. La mascherina è obbligatoria, se episodi come quello di venerdì, si ripeteranno sarà l’amministrazione a valutare se aprire di nuovo il parco, oppure chiuderlo fino alla fine dell’emergenza Covid-19».

