FRATTA POLESINE (ROVIGO) - Le elezioni in programma sabato e domenica, con lo spoglio previsto lunedì 10, hanno fatto slittare di una settimana la cerimonia ufficiale per la commemorazione di Giacomo Matteotti. Un rinvio già avvenuto nel passato, ma che quest'anno assume una valenza diversa, dato che il 10 giugno ricorre il centenario dall'uccisione di Matteotti per mano fascista. Comunque sia, la Federazione polesana del Partito Socialista italiano ha predisposto ugualmente un programma ricco di ospiti, in modo da rendere il giusto omaggio al deputato polesano.

Domenica 16, alle 10.30, alla Casa museo Matteotti, si inizierà con il saluto delle autorità, cui seguirà la commemorazione ufficiale che sarà affidata a più voci. Si parte da quella del senatore Giovanni Crema, a seguire il segretario regionale della Federazione giovani socialisti, Andrea Comberlato e Giuseppe Maria Toscano, segretario del Circolo Matteotti di Rovigo. A coordinare gli interventi sarà Maria Lodovica Mutterle, direttrice della Casa museo Matteotti. La mattinata è organizzata anche con la collaborazione del Comune di Fratta e l'associazione Matteotti di Rovigo. Tra i presenti ci sarà anche Elena Matteotti, nipote del parlamentare socialista frattense.

IL PRESIDENTE

Per quanto riguarda la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si sapeva che non sarebbe stata possibile il 10 giugno, visto che si è in periodo elettorale. La visita presidenziale, però, non è stata annullata, anzi a Mattarella è stato proposto di scegliere tra un calendario di date. Con molta probabilità si potrà sapere con maggiore certezza quale sarà la scelta del Capo dello Stato alla volta di luglio o agosto. Pare che settembre e ottobre possano essere i mesi migliori per l'arrivo del Presidente, anche perché ci sarebbe la presenza degli studenti con le scuole riaperte. E così Mattarella potrebbe anche rendere omaggio sia alla tomba di Matteotti che al mausoleo dei 43 Martiri di Villamarzana, il cui 80. anniversario dalla strage nazifascista verrà ricordato il 13 ottobre.

Quella di Mattarella sarebbe la terza visita in Polesine da parte di un Presidente della Repubblica, dopo quelle di Oscar Luigi Scalfaro, il 5 marzo 1997, e di Carlo Azeglio Ciampi, il 9 e 10 ottobre 2003.

Nel frattempo il sindaco di Villamarzana, Daniele Menon, ha annunciato che domenica 30, alle 11, avrà luogo la cerimonia di intitolazione della nuova sala consiliare comunale dedicata a Matteotti, sindaco dal 1912 al 1914 nel piccolo paese mediopolesano. Con l'occasione verrà anche scoperta una targa a Matteotti, realizzata da Alberto Cristini. Anche in questa circostanza sarà presente Elena Matteotti, oltre a varie autorità.

Infine, in merito allo speciale annullo filatelico, richiesto da tempo dal Comitato provinciale per le celebrazioni Matteottiane, a oggi nessuno sa quando verrà stampato. Quello che è certo è che verrà realizzato, come si è fatto proprio per i 43 Martiri di Villamarzana qualche anno fa.