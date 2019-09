Chiude il convento: addio ai frati, con loro se ne vanno 80 anni di storia

di Giannino Dian

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TAGLIO DI PO - Per i tre frati, tra i quali due sacerdoti: padre Maurizio Vanti e padre Lorenzo Zanfavero e il sagrestano, fra Aldo Spadari, i due giorni di saluto per il loro trasferimento, con la chiusura del Convento dei Frati Minori Francescani, la grande dimostrazione di affetto verso l'Ordine Francescano e i 122 frati che in ben 80 sono passati per Taglio di Po, resterà per sempre nel loro cuore e nella loro mente. Si è chiusa un'importante pagina di storia per la comunità di Taglio di Po. Lo stesso ministro provinciale dei Frati Minori francescani del Nord Italia, padre Enzo Maggioni, il segretario padre Stefano Dallarda, il definitore padre Davide Sironi e l'ex parroco particolarmente amato dai tagliolesi, padre Damiano Baschirotto, presenti alla Messa Solenne, presieduta dal vescovo diocesano, monsignor Adriano Tessarolo, con altri undici sacerdoti e fra Giuseppe Gibin, sicuramente hanno percepito con quanto dolore è avvenuto il distacco della comunità tagliolese dai suoi frati. Con loro sono cresciute almeno quattro generazioni di tagliolesi.