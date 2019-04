E' morto Francesco Visentini, il "patriarca" dei cantieri navali di Porto Viro

di Diego Degan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LOREO - «Sono orgoglioso di lui. Io giro il mondo per lavoro, ma posso dire di aver conosciuto poche persone come mio padre: intelligente, furbo quando serviva, era capace di portare innovazione in ogni impresa che iniziava».Giovanni Visentini ha appena lasciato l’ospedale dove, ieri, all’età di 94 anni, è morto il padre Francesco, fondatore di un impero economico che spazia dai traghetti marittimi, all’impresa agricola, dall’Italia alla Cina, passando per gli Stati Uniti. Ma le parole di Giovanni non sono di circostanza o filtrate dal sentimento di un figlio. La particolare figura di imprenditore di Francesco Visentini viene confermata anche dall’avvocato Luigi Migliorini, che lo ha seguito negli ultimi vent’anni.