ADRIA - «Ritengo che il gesto fatto dagli esponenti di estrema destra, sia una provocazione inaccettabile per una città antifascista come Adria. Si tratta dell’ennesima dimostrazione che una parte preoccupante della politica di destra rivendica determinati momenti storici come quello delle foibe, strumentalizzandoli e usandoli in maniera indegna come strumento di propaganda politica, cercando di lucrare sulla morte di innocenti». Chiamato in causa dal capogruppo del Pd Sandro Gino Spinello, il sindaco di Adria, Omar Barbierato, cerca di fornire una spiegazione credibile sulla vicenda, a una settimana o poco meno dal posizionamento di una ghirlanda di fiori con la scritta “Camerati”, collocata dagli esponenti di Forza Nuova sopra alla corona posizionata dall’amministrazione comunale, davanti alla lapide dell’ex istituto magistrale che si affaccia su via Bocchi, in occasione del Giorno del ricordo.

«Appena sono venuto a conoscenza del gesto compiuto - riprende il sindaco - mi sono rapportato con il comandante della Polizia locale Pierantonio Moretto e ho avviato i provvedimenti del caso con le forze dell’ordine. Ancor più grave è quanto pubblicato sui social da Giorgia Furlanetto, consigliere di Fratelli d’Italia, presente nel momento della deposizione della corona».

Chi ha deposto la corona, lunedì della scorsa settimana, una decina scarsa di persone, avevano le autorizzazioni regolarmente timbrate, e la manifestazione era stata segnalata alla questura, al commissariato e alla Polizia locale. I manifestanti, infatti, erano scortati da Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale. La strada era stata inoltre transennata.

LE ACCUSE

«Mi domando: - attacca l’ex sindaco Massimo Barbuiani - chi ha la delega alla Polizia locale? Mi risulta sia nelle mani di Barbierato. Se c’era la Polizia locale nel momento del collocamento della corona di Forza nuova, il comandante ha avvisato il sindaco? Penso di si, conoscendo Moretto. Perché Barbierato non ha ordinato immediatamente la rimozione della stessa? Solo dopo che il consigliere Spinello ha segnalato il tutto, ha pensato che sarebbe stata inopportuna l’ubicazione della corona. Ricordo che Forza nuova aveva comunicato al sindaco l’iniziativa. Ora si indigna? Bastava non autorizzare la deposizione e prendersi ogni tanto la responsabilità, visto il ruolo che ricopre. Ora le sue comunicazioni sono inopportune carnevalate».

«Quali sarebbero le mie colpe gravi? - fa sapere Furlanetto che potrebbe denunciare Barbierato per diffamazione - vil mio post è una foto scattata in occasione della fiaccolata organizzata il 10 febbraio ad Adria, dove è stata depositata una corona di alloro a memoria delle vittime delle foibe. Il tutto regolarmente autorizzato da questura e comunicato al Comune. All’evento erano presenti anche i vigili per coordinare il traffico durante quella mezz’ora. Cosa vi è di cosi grave? Se si è di destra è vietato anche deporre un fiore? Rimango imbarazzata dalle parole del sindaco e dalle diffamanti espressioni che ha utilizzato» © RIPRODUZIONE RISERVATA