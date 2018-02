Migranti, scontro Forza Italia-Prefettura: «In arrivo 1800, altro che 700»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - «Vogliono farvi credere che saranno 700 ma in realtà idestinati alsono 1800». Lo dice la candidata di Forza Italia«Ci batteremo affinché incessino i numerosi arrivi di, dato che tra quelli già presenti, quelli che stanno per arrivare e quelli che si ipotizza arriveranno in futuropersone, con una spesa diin due anni. Altro che i numeri che si sono letti fin qui, variabili tra 600 e 800».A dirlo ieri mattina, al Caffè Borsa di Rovigo, alla presentazione della campagna elettorale di Forza Italia, è stata la candidata al Senato, sindaco di Fiesso Umbertiano, non nuova alle sue battaglie contro i richiedenti asilo giunti negli ultimi anni in Polesine.Il prefettonon rilascia dichiarazioni per evitare di strumentalizzazioni in campagna elettorale ma fa sapere che i i numeri del bando non sono cambiati: «La quota è ancora 800».