Fondazione Cariparo, Gilberto Muraro nuovo presidente, Moschetti sconfitto

PADOVA - Gilberto Muraro è il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il Consiglio Generale, ha anche nominato Antonio Finotti presidente emerito. Muraro, 78 anni, docente emerito di Scienza delle finanze, ex rettore dell'Università di Padova dal 1993 al 1996 ed ex presidente della Cassa di Risparmio del Veneto dal 2014 allo scorso marzo, è stato eletto a larga maggioranza dal Consiglio generale. Sconfitto lo sfidante Francesco Moschetti, avvocato tributarista e consigliere della Fondazione.



La candidatura di Muraro era stata messa in dubbio fino alla scorsa settimana, quando il Consiglio generale ha sposato il parere dell'Associazione Fondazione e Casse di Risparmio (Acri) e l'ha giudicata compatibile con l'ultimo incarico ricoperto. Muraro subentra ad Antonio Finotti, giunto al suo terzo e ultimo mandato consecutivo, e resterà in carica fino al 2022. «Sono lieto della larga fiducia che mi è stata accordata, sono onorato di aver raggiunto un posto così impegnativo. Entro in punta di piedi e spero di essere all'altezza dell'eredità - commenta Muraro - Confesso che c'è stata un po' di emozione. Il 2022 sarà un anno importante per l'Università di Padova, sarò felice di dare una mano ai festeggiamenti per gli 800 anni».

