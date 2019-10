Il Fisco reclama 2,3 milioni dall'imprenditore Bortoletti (Colmar technik)

di Francesco Campi

ROVIGO - Omesso versamento delle ritenute fiscali per un ammontare di 2,3 milioni, negli anni dal 2015 al 2017: questo è quanto viene contestato all’imprenditore Carlo Bortoletti, 68 anni, di Vittorio Veneto, legale rappresentante della Colmar Technik, azienda di livello internazionale nella produzione di macchinari per reti ferroviarie con polo produttivo ad Arquà Polesine e sede legale a Rovigo, in un’indagine condotta dalla Guardia di finanza, coordinata dal sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo.