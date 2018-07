Si finge carabiniere per avere un "trattamento di favore", peccato che nel locale ci fosse un militare vero...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLESELLA - Ha spavaldamente mostrato unche lo qualificava come un. Forse anche con l'intento di, o un, visto che si trovava in un noto locale di Polesella. Ha anche specificato di essere in servizio in una stazione della provincia di Vicenza, in modo da rendere più credibile la sua storia.Ma le bugie, è notorio, hanno le gambe corte e la sua ha fatto davvero poca strada perché in quel momento, lunedì scorso,Un militare del Nucleo operativo e radiomobile di Rovigo, che in libera uscita si stava tranquillamente godendo il pomeriggio di riposo. Anche senza divisa e non in servizio, il carabiniere, ha subito fiutato qualcosa di anomalo e ha immediatamente avvicinato il collega, un 45enne di Bosaro. Che quando ha capito di aver davanti un vero militare si è trovato con le spalle al muro non potendo andare oltre con la sua sciocca pantomima. E quando ha esibito il tesserino, è risultato subito chiaro che era taroccato. Al falso carabiniere, così, il tutto è costato unaper le ipotesi di reato di usurpazione di titoli e di possesso di distintivi contraffatti.Non una banalità, perché se per il primo reato è prevista sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro, per il secondo, il codice prevede per «chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione» la pena della reclusione da 2 a 5 anni. Il documento falso è stato sequestrato. E al falso carabiniere ora servirà un vero avvocato.F.Cam.