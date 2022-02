ROVIGO - I Carabinieri della Stazione di Vejano, in provincia di Viterbo, hanno denunciato una donna di Rovigo per truffa. La segnalazione era arrivata da un giovane locale che aveva raccontato di aver comprato una playstation online pagandola 600 euro e di non averla mai ricevuta. La polizia ha immediatamente avviato le indagini e ha scoperto la responsabile della truffa e l'ha denunciata.